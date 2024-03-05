Трехэтажный паркинг на 499 мест построят в Ленинском округе в 2025 году
Многоуровневый паркинг появится в Ленинском городском округе вблизи деревни Сапроново. Решение построить новый объект поддержала рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного Совета Подмосковья.
По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, новая автостоянка рассчитана на 499 мест, а общая площадь здания составит более 13 тысяч квадратных метров.
«Помимо парковок, на подземном этаже разместятся автомойка на четыре поста с клиентской зоной, помещения охраны, места для хранения велосипедов. Строительство планируется завершить в 2025 году», - рассказал Гордиенко.
Перфорированные кассеты станут главным облицовочным материалом, а в качестве цветных акцентов решено сделать оранжевые П-образные порталы, которые выделят зоны въездов на парковку.
На территории около здания оборудуют парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и газоны.
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