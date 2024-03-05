Трехэтажный паркинг на 499 мест построят в Ленинском округе в 2025 году

Читайте нас в:

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, новая автостоянка рассчитана на 499 мест, а общая площадь здания составит более 13 тысяч квадратных метров.

«Помимо парковок, на подземном этаже разместятся автомойка на четыре поста с клиентской зоной, помещения охраны, места для хранения велосипедов. Строительство планируется завершить в 2025 году», - рассказал Гордиенко.

Перфорированные кассеты станут главным облицовочным материалом, а в качестве цветных акцентов решено сделать оранжевые П-образные порталы, которые выделят зоны въездов на парковку.

На территории около здания оборудуют парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и газоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».