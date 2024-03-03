Торговые точки возле магистралей в Домодедове приведут к единому стандарту

Действия осуществляют по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Власти выявили случай незаконного возведения объекта придорожного сервиса. Сооружение построено без разрешения. Сначала администрация обратилась к владельцу с требованием о демонтаже незаконной постройки. Однако хозяин объекта не предпринял никаких шагов для исправления ситуации. В этот раз один из незаконных объектов снесли.

В предыдущем году в районе было демонтировано 10 временных сооружений. Владельцам предоставляется более трех месяцев на то, чтобы самостоятельно убрать постройки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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