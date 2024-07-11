11 июля 2024, 20:06

Сыроварня из Балашихи представила свой бренд на фестивале «Вкусы России»

Пресс-служба администрации Балашихи
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На гастрономическом фестивале в Москве сыроварня из Балашихи продемонстрировала бренд «Сыр своими руками». Участниками мероприятия стали производители из более 70 субъектов России.

Всего балашихинская сыроварня привезла на фестиваль порядка 15 разновидностей сыра: сыры с плесенью, сыры из овечьего и козьего молока и другие.

Всероссийский гастрономический фестиваль проводит Министерство сельского хозяйства по поручению Президента Российской Федерации. Мероприятие проходит с 2020 года.

Ранее стало известно, что область нарастила долю производства сыра в стране до 20% и в ЦФО - до 37%, отметил губернатор Андрей Воробьев. В особом фокусе остается импортозамещение, причем и классических, и изысканных сортов.

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Сельское хозяйство Фестивали Балашиха
11 июля 2024, 22:13
Мининвест Подмосковья провел встречу с представителями бизнеса в «Есипово»
Мининвест МО
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Встречу представителей Мининвеста и Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» провели в индустриальном парке «Есипово». Главная цель мероприятия — поделиться опытом с коллегами и рассмотреть новые возможности для бизнеса.

Участники обсудили меры поддержки для инвесторов и предпринимателей в Московской области, а также посетили производственные площадки резидентов цифрового промышленного коворкинга Industrial City.

По словам первого заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Евгения Подлипенского, в регионе создана уникальная экосистема для развития бизнеса - это широкий спектр мер поддержки, удобная инфраструктура, персональное сопровождение инвестора.

«В последнее время бизнес демонстрирует высокую заинтересованность и в промышленной ипотеке, которая идеально подходит для запуска предприятий на территории площадок формата „Лайт индастриал“, - пояснил Подлипенский.

Он добавил, что на этих площадках удается не только быстро запустить бизнес, но использовать их максимально эффективно.

Союз «Иволга» объединяет предпринимателей Подмосковья и помогает им с развитием бизнес-проектов. Представители бизнеса вместе решают вопросы - от развития производства, финансирования, обеспечения кадрами до реализации социально значимых проектов. Членами клуба могут стать юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
11 июля 2024, 21:38
Врачи онкодиспансера в Балашихе провели пациенту малоинвазивную операцию
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Специалисты-онкологи Московского областного онкодиспансера в Балашихе выполнили малоинвазивную операцию. Пациент уже выписан домой.

Мужчина поступил в учреждение с жалобами на потерю веса и боль в животе. Врачи обследовали 74-летнего пациента и выявили рак поджелудочной железы. Опухоль дала метастазы в печень. Больному срочно сделали малоинвазивную операцию.

Сейчас мужчина в удовлетворительном состоянии и уже выписан.

Такие операции уникальны. Выполняют их только в Московском онкодиспансере в Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Балашиха Онкология
11 июля 2024, 21:33
Занятия «Школы первой помощи детям» провели в Балашихинском роддоме
пресс-служба УПР в МО
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Более 50 беременных пациенток отделения патологии Балашихинского родильного дома Саввино прошли курс оказания первой помощи детям до трех лет. Проект реализуется по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Занятия для будущих мам провели специалисты некоммерческой организации «Мари мама» и всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Мишонова рассказала, что проект «Школа первой помощи детям» вынашивался давно. По ее словам, ожидание ребенка связано со множеством страхов, связанных и с родами, и с дальнейшим уходом за малышом.

«Нам важно рассказать будущим мамам о возможных рисках и научить оказать первую помощь детям правильно и без паники», - пояснила Мишонова.

Участницы отработали на манекене множество ситуаций и научились главным приемам оказания помощи ребенку.

По мнению Мишоновой, можно посмотреть обучающее видео, но в экстренной ситуации запаниковать. Поэтому занятия задумывались именно как практические, чтобы в критической ситуации включилась мышечная память.

Участницы тренинга получили «Коробку детской безопасности» с блокираторами на окна, фиксаторами для дверей, накладками на мебель, заглушками на розетки и прочими важными в быту устройствами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Балашиха
11 июля 2024, 20:46
Врачи-онкологи из Балашихи выступили на международном форуме «Белые ночи»
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Специалисты Московского областного онкодиспансера приняли участие на международном форуме «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Всего мероприятие посетили более 600 российских и иностранных спикеров.

На форуме собрались эксперты со всего мира: из России, Испании, Израиля, Германии, Турции, США, Китая, Франции, Австралии, Великобритании, Бразилии, Венгрии, Болгарии, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Армении и других.

«На мероприятии обсуждались вопросы организации оказания онкологической помощи во всех округах Российской Федерации. По результатам за 2023 год чистота выявляемости онкологических заболеваний увеличилась на 2,3% благодаря проводимым диагностическим мероприятиям и современному оборудованию. Большая часть докладов была посвящена химиотерапевтической и лучевой терапии, а также скринингу, диагностике и лечению онкологических заболеваний», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Участники познакомились, обменялись опытом, идеями, поделились своими наработками и проектами в области онкологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Балашиха Онкология

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