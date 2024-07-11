Свыше 300 медалистов наградили на выпускном балу в Подольске

Всего в этом году школы Подольска выпустили 1710 учеников, пятая часть которых - медалисты. На выпускном наградили не только отличников учебы, но и призеров всероссийской олимпиады школьников, 30 стобальников и двоих мультибальников, заработавших высшие оценки сразу по нескольким предметам.

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На празднике в адрес выпускников звучали напутствия, трогательные пожелания и поздравления от родителей, учителей и представителей администрации муниципалитета.

«Уверен, что сегодняшние медали, которые вы получите, станут первым кирпичиком, но очень значимым в вашей судьбе. Хотелось бы пожелать продолжения учебы, чтобы вы так же добросовестно к ней относились, достигали высоких результатов», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.