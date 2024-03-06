Свыше 30 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчика найдут для возведения пристройки поликлиники № 4 в Нахабине. Она будет рассчитана на 550 почещений в смену. Кроме того, в Подольске проведут реконструкцию здания клинической больницы. Там установят лифт грузоподъемностью 1000 килограммов. Для нужно здравоохранения также закупят аппараты для рентгенов, маммографии и флюорографии.

В Подмосковье капитально отремонтируют несколько колледжей и техникумов, в образовательные учреждения также поставят новое оборудование.

Исполнителей найдут для благоустройства бульвара Победы в Ступине, ремонта детской школы искусств № 3 в Балашихе, реконструкции очистных сооружений в Дубне и других работ.

Ознакомиться со всеми госзакупками можно на портале ЕАСУЗ.

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