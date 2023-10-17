Свыше 3 тысяч неправильно припаркованных в Подмосковье машин эвакуировали за неделю
За неделю в Подмосковье эвакуировали 3,2 тысячи машин, припаркованных не по правилам. Это на 97 больше, чем неделей ранее.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону справочной службы 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.
Водителей призывают соблюдать правила парковки и не мешать проезду коммунальной техники и экстренных служб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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