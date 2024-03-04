04 марта 2024, 16:43

Супоневский лесопарк в Звенигороде полностью благоустроят в 2024 году

Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Благоустройство Супоневского лесопарка в Звенигороде планируется завершить в 2024 году. Работы ведутся в рамках программы «Парки в лесу», об этом сообщили в Подмосковном Минблаге.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, лесопарк является излюбленным местом отдыха жителей Звенигорода, однако похвастаться полностью благоустроенной территорией пока не может.

«Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха», - пояснил Хайкин.

Как рассказали в ведомстве, в лесопарке сделают пешеходные дорожки и центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедов на четыре километра. Для детей построят большую игровую площадку, а любителям спокойного отдыха создадут зеленую поляну с комфортными лавками.

Кроме того, в лесопарке установят современную систему уличного освещения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Парки
04 марта 2024, 17:07
Ученики шатурского школьного лесничества стали призерами экологической олимпиады
Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Ученики школьного лесничества «Родничок» Коробовского лицея городского округа Шатура завоевали призовые места во втором этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Ребята продемонстрировали строгому жюри свои знания в различных экологических дисциплинах.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, соревнования проходили в два этапа.

Анатолий Кокушкин и Анастасия Лобова с легкостью ответили на теоретические вопросы благодаря занятиям в школьном лесничестве, а затем во втором туре защитили свои проекты, которые произвели на наставников сильное впечатление.

Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области, курирующий школьные лесничества, поздравил талантливых ребят.

«Очень приятно, когда воспитанники подмосковных школьных лесничеств достигают серьезных вершин и побеждают. Мы гордимся талантливыми учениками!» - отметил Новиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Шатура
04 марта 2024, 16:43
Праздничная программа пройдет более чем в 85 парках Подмосковья 8 марта
Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Жителей и гостей Московской области приглашают отметить Международных женский день в парках Подмосковья. Праздничные программы с мастер-классами, концертами и цветами организуют более чем в 85 локациях региона.

Так, 8 марта в Дрезденском парке в Орехово-Зуеве пройдет концерт, выставка рисунков, а также мастер-классы по изготовлению открыток. В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде подготовят семейные конкурсы и мастер-классы по изготовлению брошек.

Во Фрязинском лесопарке всех гостей будет ожидать тематическая фотозона, выставка детских рисунков и занятия йогой, а в парке «Победа» в Талдоме состоится выставка-продажа сувениров ручной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Парки
04 марта 2024, 16:43
Коммунальщики очистили от снега 9 тысяч скатных кровель в Подмосковье за 6 дней
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Коммунальные службы убрали снег более чем с 9,9 тысячи скатных крыш в Подмосковье за шесть дней. Больше всего работ провели в Балашихе.

Как рассказала глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова, инспекторы ежедневно следят за выполнением работ.

«У каждого муниципалитета свой перечень адресов, сотрудники управляющих компаний чистят от снежных „шапок“ крыши под углом наклона, по мере необходимости сбивают лед. Инспекторы ежедневно проводят мониторинг выполненных работ, при проверке внимание обращаем также состоянию козырьков, лоджий, скатных и выступающих элементов. Если они очищены не полностью - объект возвращается на доработку», - сказала она.

Жителей призвали быть внимательными. Во время уборки специалисты огораживают территорию сигнальной лентой, поэтому необходимо выбирать дорожки вдали от проведения работ.

В ведомстве добавили, что почти все задачи по уборке крыш выполнили в Балашихе. Там очистили 445 кровель.

Сообщить о сосульках и сегу на крыше жители могут через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
04 марта 2024, 16:14
«Весеннее половодье ожидается выше нормы». Глава Подмосковья рассказал о мерах по подготовке к паводкам
Читайте нас в: Google Новости
Рекордное количество снега вновь выпало в Подмосковье. Есть риски паводка, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Все русла рек и находящиеся в низине населенные пункты попадают в первоочередную зону контроля.

По его словам, было бы преувеличением сказать, что во всех населенных пунктах есть ливневая канализация.

«А значит, должны быть проактивные предупредительные мероприятия. Там, где традиционно подтапливается, снег за выходные вывозится», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Начальник управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что, с учетом прогнозов, складывается обстановка, которая будет соответствовать 2012 и 2013 годам.

«Велика вероятность подтопления участков местности 226 населенных пунктов, наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в Дубне, Истре, Одинцове и Луховицах», - сказал он.

«Первым вопросом - паводок. Мы все видим угрозу подтопления. Полномочный представитель президента также проводит по этому поводу совещание. У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего - Луховицы», - сказал губернатор.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов уточнил, что высота снежного покрова на сегодняшний день - 75 сантиметров при норме 25 сантиметров.

«Запас воды в снеге - 127 миллиметров при норме 62 миллиметра. Весеннее половодье ожидается выше нормы», - предупредил он.

Основной риск наблюдается на реках в Серпухове, Кашире, Коломне, Луховицах, Клязьме и Орехово-Зуеве. Вскрытие льда ожидается во второй половине марта.

В основную зону контроля попадают три направления: выход из берегов больших и малых рек, подтопление СНТ и паводок на дорогах.

«Существует риск подтопления 6,5 тысячи жилых домов, 73 участков дорог и 38 городских округов, где мы ожидаем высокое половодье», - сказал Тихон Фирсов.

Во всех городских округах проводят установку вешек, чтобы контролировать уровень подъема воды. Немаловажная задача - обследование гидротехнических сооружений.

«В Подмосковье их около 500. И них 70% в случае повреждения не повлекут ущерба. Но есть 30 ГТС, которые подлежат контролю. До 15 марта 500 ГТС нам необходимо обследовать, чтобы понимать, какие мероприятия нужны, если поднятие уровня воды будет критичным», - объяснил министр.

Совместно с МЧС предварительно обследуют СНТ, где в прошлом году произошли наибольшие подтопления. Вместе с тем Министерство транспорта Подмосковья подготовит спецтехнику для откачки воды, расчистки кюветов, вывоза снега, создания укрепительных сооружений. Срок - с 1 марта по 1 апреля.

Уже наладили оперативную связь с транспортными перевозчиками для оперативного реагирования в случаях подтопления. Определены пути объезда, проработана возможность быстро находить альтернативные маршруты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Как готовятся к паводкам?

Паводки Андрей Воробьев Дороги Погода

Новости по теме