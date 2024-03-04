Супоневский лесопарк в Звенигороде полностью благоустроят в 2024 году

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, лесопарк является излюбленным местом отдыха жителей Звенигорода, однако похвастаться полностью благоустроенной территорией пока не может.

«Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха», - пояснил Хайкин.

Как рассказали в ведомстве, в лесопарке сделают пешеходные дорожки и центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедов на четыре километра. Для детей построят большую игровую площадку, а любителям спокойного отдыха создадут зеленую поляну с комфортными лавками.

Кроме того, в лесопарке установят современную систему уличного освещения.

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