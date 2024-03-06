Студентки из Коломны представили Подмосковье на Всемирном фестивале молодежи
Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Московскую область представляют студентки ГСГУ из Коломны. Фестивааль проходит в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
Для участников подготовили насыщенную программу: лекции, мастер-классы, презентации, соревнования и концерты.
Подмосковные студентки прошли серьезный конкурсный отбор. Шанс поехать на фестиваль получили: Анастасия Платонова, Марина Титашина, Арина Антонова, Ирина Казакова, Анастасия Иванова и Эмилия Асташина. Девушки активно участвуют в мероприятиях фестиваля, знакомятся и обмениваются опытом с представителями других стран.
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