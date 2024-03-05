Срок по уточнению информации модераторами «Добродела» сократили до 3 дней

«Иногда нужно уточнить детали, и тогда сотрудник может направить вопросы - они отображаются в личном кабинете. Ответить на них необходимо в течение трех календарных дней, иначе сообщение автоматически получит статус „Отклонено“», - заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если пользователь не успеет ответить на уточняющий вопрос, необходимо будет создать новое обращение. Ознакомиться с правилами подачи сообщений можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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