Спортсменки из Одинцова стали призерами первенства Подмосковья по бадминтону

Участниками соревнований стали юноши и девушки в возрасте до 17 лет. На пьедестал почета поднялись сразу две спортсменки из Одинцова «В одиночном разряде Арина Вуйтикова завоевала золотую медаль, а Валерия Исакова - серебро. Поздравляем юных спортсменок и будем следить за их выступлениями на более высоком уровне», - сказал директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Благодаря победам на региональном чемпионате бадминтонистки из Одинцова смогут выступить на Спартакиаде учащихся и первенстве России по этому виду спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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