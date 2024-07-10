Спортивную школу в Дедовске отремонтируют к началу учебного года

Следующим этапом стала гидроизоляция пола, чтобы предотвратить повреждения от влаги. После этого был уложен слой керамзита, затем выполнены стяжки пола бетоном, и наконец, уложена плитка. В ближайшее время рабочие приступят к покраске стен, установке дверей и светильников, проведению электричества и укладке ламината.

Важно отметить, что все работы выполняются с соблюдением всех требований безопасности для детей. Кабинеты для занятий будут оформлены в светлых тонах, чтобы создать комфортную обстановку для занятий.

По завершении ремонта юные спортсмены смогут вернуться в обновленную и обустроенную спортивную школу, где им будет предоставлено все необходимое для занятий и развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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