Спортивная фан-зона появилась в филиале РАНХиГС в Красногорске

Спортсменка рассказала студентам о том, как преодолевала трудности на пути к своим достижениям. Начав свой путь в спорте почти с нуля, она добилась выдающихся результатов в лыжных гонках и биатлоне и стала образцом упорства и целеустремленности для молодежи.

В РАНХиГС большое внимание уделяется развитию спорта и поддержке студенческих спортивных инициатив. Сборные академии регулярно демонстрируют высокие результаты, завоевывая призовые места и кубки на различных соревнованиях. Студенты академии являются обладателями многочисленных наград в самых разных видах спорта.

Новая спортивная фан-зона представляет собой уникальное пространство для общения студентов, объединенных любовью к спорту. В залах фан-зоны разместились победные кубки и трофеи, а стены украшены фотографиями звезд ЦСКА с автографами и пожеланиями успехов студентам.