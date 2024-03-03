Специалисты Мособлпожспаса помогли выбраться застрявшему в снегу рыбаку на Иваньковском водохранилище

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Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что очевидцы происшествия попытались оказать помощь пенсионеру и на снегоходе выдвинулись в его сторону. Однако это не принесло результатов - они застряли в ста метрах от мужчины.

Спасатели прибыли на помощь на катере «Хивус». Судно на воздушной подушке смогло вплотную подъехать к 83-летнему рыболову.

«Спасатели погрузили пенсионера и его неисправную технику на борт, затем благополучно доставили на берег», - рассказал Александр Проценко.

Любитель зимней рыбалки отказался от оказания первой медицинской помощи. При этом неравнодушные очевидцы смогли самостоятельно выбраться из снежного плена.

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