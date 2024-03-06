Сотрудники ЗАГСа в Воскресенске рассказали о самых необычных именах для детей в феврале
Специалисты ЗАГСа в Воскресенске зарегистрировали в феврале 60 новорожденных. Они рассказали о самых популярных и необычных именах для детей.
Самыми популярными именами среди девочек стали Дарья, Алиса и Вероника, а среди мальчиков - Артем, Максим и Алексей.
Также детей называли и редкими именами. Например, девочек - Марта, Лидия, Эмилия и Марьяна, а мальчиков - Эмиль, Леон, Стефан, Лаврентий и Джон.
Напомним, в феврале еще 35 пар из Воскресенска зарегистрировали брак. Самое большое количество церемоний провели в красивую дату - 24 февраля 2024 года.
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