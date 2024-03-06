Сотрудники ЗАГСа в Воскресенске рассказали о самых необычных именах для детей в феврале

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Северный математический турнир завершился в Вологде. В соревнованиях приняли участие более 183 школьников из 12 регионов России. Команда лицеистов из Одинцова стала победителем в номинации «Уверенный дебют». В состав команды вошли ученики 8б класса, а их наставником стала Наталья Куликова.

«Поздравляем одинцовских участников с заслуженной победой на математическом турнире. Искренне желаем им дальнейших успехов в математике и других научных областях, пусть их талант и стремление к знаниям помогут им осуществить все мечты и цели», - прокомментировали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Северный математический турнир проводится ежегодно. Это одно из самых престижных математических соревнований для школьников России.

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