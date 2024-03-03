Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили из ледяной воды собаку в Мытищах

Начальник караула Андрей Приданников рассказал, что в единую службу экстренных вызовов обратился очевидец, который во время прогулки возле водоема услышал жалобный вой и заметил бултыхающееся в полынье животное. Однако помочь озябшему псу сам он не смог, так как был далеко от берега.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку. Один из спасателей обвязал себя страховочной веревкой, лег на доску для сап-серфинга, которая оказалась в багажнике машины очевидца. Специалист, осторожно передвигаясь по ледовой поверхности, добрался до полыньи и вытащил собаку породы хаски из холодной воды. Остальные спасатели отбуксировали доску с коллегой на берег, а затем передали бедолагу очевидцу, позвонившему в экстренные службы», - рассказал Андрей Приданников.

Оказалось, что пес по имени Умка убежал от своего хозяина и угодил в ледяную воду. Благодаря быстрой реакции спасателей его передали хозяину. Собаку отвезли в ветеринарную клинику для дальнейшего обследования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».