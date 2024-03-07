Сотрудники «Мособлпожспаса» потушили пожар в гостевом доме этно-усадьбы в Солнечногорске

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По словам начальника караула 268-й пожарно-спасательной части Дмитрия Рудкевича, тушение пожара осложнялось тем, что в горящем доме находился газовый баллон.

«Работники противопожарно-спасательной службы использовали мотопомпы для обеспечения бесперебойной подачи воды и с помощью двух ручных стволов ликвидировали возгорание, успешно вытащив из горящего помещения на улицу газовый баллон», - пояснил Рудкевич.

Он добавил, что другие дома этно-усадьбы не пострадали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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