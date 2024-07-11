Сотрудники ГАИ в Мытищах провели беседу с детьми о безопасности на дорогах
Сотрудники ГАИ и инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические встречи по безопасности в садовых товариществах Мытищ. Участникам подарили памятки и световозвращающие элементы.
Летом по статистике растет число происшествий с детьми на дорогах.
Полицейские напомнили ребятам о правилах безопасности во дворе дома и на проезжей части. А родителям - о контроле за детьми в летние каникулы. Уделили внимание на встрече и правилам езды на велосипедах, мототехнике и квадроциклах.
В конце беседы собравшиеся получили тематические памятки и световозвращающие элементы.
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