Сотрудники ГАИ в Мытищах провели беседу с детьми о безопасности на дорогах

Ремонтные работы начались в скверах «Юбилейный» и «Юность» в Химках. Специалисты обновляют плитку на площадях и прогулочных тропах. Всего планируют заменить пять тысяч квадратных метров покрытия.

Пешеходные дорожки начали ремонтировать в конце мая. Рабочие убирают старое покрытие и укладывают свежую плитку.

«Прогулка в сквере „Юбилейный“ для меня - настоящий источник вдохновения и умиротворения. Сквер находится прямо рядом с домом, поэтому я прихожу сюда очень часто. Люблю гулять по дорожкам, увлекаясь запахами цветов», - отметила жительница Химок Анна Макарова.

Напомним, что благоустройство затронет и другие зеленые зоны округа. Так, в парке Толстого специалисты обновят пешеходные тропы и установят современную систему освещения. Работы ведутся и в Химкинском лесопарке. Здесь появятся новая лыжероллерная трасса и системы водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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