Сотрудницы областного онкодиспансера посетили ледовое шоу Ильи Авербуха в Балашихе

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, программу предстаивли фигуристы мирового уровня, а также олимпийские чемпионы. Всего в мероприятии участвовали шесть тысяч человек.

«В этот день мы испытали массу положительных эмоций, ведь фигуристы такого масштаба показывают невероятные профессиональные навыки. Получилось очень трогательное шоу», - рассказала начальник отдела по организации оказания платной медицинской помощи Оксана Зотова.

В шоу принимали участие профессиональные фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова другие. На лед также вышел олимпийский чемпион Роман Костомаров.

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