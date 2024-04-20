Соревнования по дзюдо прошли в Воскресенске

Такие соревнования предоставляют молодым атлетам возможность заработать рейтинговые очки, необходимые для получения новых спортивных разрядов.

Победителями городского округа Воскресенск стали Даниил Бубнов, Адам Алимханов, Абдулла Бельджерба, Егор Пузиков, Лев Коростин, Кирилл Иванов, Максим Котов, Пунхан Исмаилов, Дмитрий Михеев, Евгений Медведев, Михаил Зенин.

«Дзюдо - спорт организованных и сильных, собранных как внутренне, так и внешне людей. Я хочу пожелать всем нашим участникам спортивных успехов, результативных выступлений, продуктивных тренировок. А тренерам и родителям - сил, терпения и крепкого здоровья. Пусть ваши воспитанники радуют вас каждый день», - поздравил спортсменов исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Проект «Старший брат» направлен на проведение спортивных мастер-классов для будущих атлетов, участие в городских мероприятиях, поддержку тренерских коллективов в Московской области и повышение количества спортсменов, представляющих регион на различных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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