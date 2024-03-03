03 марта 2024, 14:12

Сирота из Воскресенска стал обладателем первого жилищного сертификата в этом году

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В Воскресенске прошла церемония вручения первого в этом году жилищного сертификата сиротам в рамках продолжающейся программы по предоставлению жилья детям без попечения родителей. Мероприятие, на котором присутствовали глава округа и представители социальных служб, состоялось в здании администрации.

Первый сертификат вручили Сергею Акимову. Сергей - выпускник Воскресенского колледжа по специальности автослесарь и страстный любитель автомобилей с детства.

«В детстве занимался с братом машинами, меня это заинтересовало. Поэтому я решил пойти на автомеханика. Я больше понимаю в этом, чем в других профессиях», - сказал получатель жилищного сертификата Сергей Акимов.

Он уже определился с местом, где хотел бы приобрести свою первую квартиру. Сертификат дает возможность выбора жилья в любом городе Подмосковья.

В этом году план по предоставлению жилья охватывает более 760 детей-сирот в регионе. У них сохраняется право выбора между получением сертификата или квартиры, приобретение которой осуществляется через администрацию округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Сироты
03 марта 2024, 15:01
Специалисты Мособлпожспаса помогли выбраться застрявшему в снегу рыбаку на Иваньковском водохранилище
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли рыбаку выбраться со льда Иваньковского водохранилища в Дубне. Мужчина ехал на своем мотобуксировщике и увяз в снежной каше.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что очевидцы происшествия попытались оказать помощь пенсионеру и на снегоходе выдвинулись в его сторону. Однако это не принесло результатов - они застряли в ста метрах от мужчины.

Спасатели прибыли на помощь на катере «Хивус». Судно на воздушной подушке смогло вплотную подъехать к 83-летнему рыболову.

«Спасатели погрузили пенсионера и его неисправную технику на борт, затем благополучно доставили на берег», - рассказал Александр Проценко.

Любитель зимней рыбалки отказался от оказания первой медицинской помощи. При этом неравнодушные очевидцы смогли самостоятельно выбраться из снежного плена.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Дубна Рыбалка
03 марта 2024, 14:31
Патриотический конкурс «Готов служить России!» прошел в Котельниках
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Команды трех школ приняли участие в патриотическом конкурсе «Готов служить России». Конкурсанты прошли через серию испытаний, включая лыжный кросс, стрельбу из пневматической винтовки и сдачу нормативов ГТО.

В финале участники сразились в семи испытаниях, демонстрируя свои навыки в строевой подготовке, использовании средств индивидуальной защиты, оказании первой медицинской помощи, а также проявив себя в творческих и других конкурсах.

«Переполняет гордость в чем? Мне как человеку 20 лет, отдавшему свою жизнь вооруженным силам, очень приятно, что ребята участвуют в этом конкурсе. Они показывают свои навыки и умения, чему научились. И самое главное, что такие мероприятия, они очень патриотичны и помогут нашим ребятам в будущем», - сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Победителем стала команда школы № 2, которая была награждена как лично, так и коллективно. Победитель получил субсидию на учебное заведение от администрации городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Котельники конкурсы
03 марта 2024, 14:24
Торговые точки возле магистралей в Домодедове приведут к единому стандарту
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Домодедово ведут работы по приведению в надлежащий вид всех торговых объектов, находящихся вдоль основных дорог. Это необходимо для соблюдения архитектурного облика округа и безопасности посетителей и самих предпринимателей.

Действия осуществляют по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Власти выявили случай незаконного возведения объекта придорожного сервиса. Сооружение построено без разрешения. Сначала администрация обратилась к владельцу с требованием о демонтаже незаконной постройки. Однако хозяин объекта не предпринял никаких шагов для исправления ситуации. В этот раз один из незаконных объектов снесли.

В предыдущем году в районе было демонтировано 10 временных сооружений. Владельцам предоставляется более трех месяцев на то, чтобы самостоятельно убрать постройки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Город Домодедово
03 марта 2024, 14:20
Контроль за содержанием очистных сооружений усилят в Лобне
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В микрорайоне Луговая городского округа Лобня состоялась встреча между местными жителями и представителями администрации. Были рассмотрены вопросы экологии, очистных сооружений, ЖКХ и благоустройства дворов.

Горожане составили список вопросов. Среди решений - включение дороги у школы в проект организации дорожного движения, продление 33-го автобусного маршрута для комфорта жителей и взятие под особый контроль застройки полей. Особое внимание уделили экологическим проблемам, включая загрязнение реки и состояние ливневых канав. На текущий момент в микрорайоне идет поиск источника загрязнения.

Далее представители ресурсоснабжающих организаций, профильных управлений, медицинские работники и депутаты городского совета ответили на вопросы, связанные с благоустройством и здравоохранением, а также приняли предложения по развитию муниципалитета.

Глава города, Анна Кротова также приняла активное участие в приеме граждан. За три часа было рассмотрено несколько десятков обращений, большинство из которых решено на месте. Вадим Лебедев, первый заместитель главы городского округа Лобня, отметил, что все вопросы будут решены независимо от времени.

Особенностью встречи стал открытый микрофон, где обсуждалась работа управляющих компаний. Несмотря на напряженную атмосферу из-за неудовлетворенности качеством коммунальных услуг, диалог позволил сделать выводы и найти оптимальные решения благодаря предложениям жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Лобня

Новости по теме