Школьников Подмосковья пригласили на образовательный проект о безопасности в интернете
Подмосковных школьников пригласили на образовательный проект о безопасности в интернете «Цифровой ликбез». Его запустят «Лаборатория Касперского» и «Цифровая экономика».
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проект направлен на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности детей. Им расскажут о защите от мошенничества с использование технологий дипфеку и краж аккаунтов.
Главной героиней обучающих роликов станет рыбка Лина, которая расскажет о способах защиты от цифровых угроз. В видео разберут схемы мошенничества. Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».