Школьников Подмосковья пригласили на образовательный проект о безопасности в интернете

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проект направлен на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности детей. Им расскажут о защите от мошенничества с использование технологий дипфеку и краж аккаунтов.

Главной героиней обучающих роликов станет рыбка Лина, которая расскажет о способах защиты от цифровых угроз. В видео разберут схемы мошенничества. Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

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