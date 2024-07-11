Школьники из Истры приняли участие в областных патриотических сборах

Участники слета под руководством опытных инструкторов осваивали полезные прикладные навыки, учились ориентированию на местности и оказанию первой помощи. Также прошли мастер-классы по различным видам подготовки вооруженных сил Российской Федерации: тактической, огневой и физической.

В этом году добавились два этапа: станция скалодрома и работа с беспилотниками. Сначала ребята учились на симуляторах, а как только получили необходимые знания - испробовали дроны на специализированных трассах для гонок.

После с участниками слета пообщались военный корреспондент Мария Наумова и заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова. Приглашенные гости поблагодарили ребят за их активное стремление к знаниям и любовь к родному региону.

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