Схему движения на Осташковском шоссе в Мытищах временно изменили

Согласно его словам, заканчивается работа по доустановке средств навигации, а в проблемных участках выставлены регулировщики для правильной организации потока автомобилей. Первые дни после перепуска привели к образованию транспортных заторов, однако ожидается, что в течение нескольких дней потоки автомобилей перераспределятся, и ситуация на данном направлении стабилизируется.

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Администрация города обращается к жителям с просьбой проявить терпение в связи с возможными неудобствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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