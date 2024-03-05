05 марта 2024, 15:58

«Северный лесопарк» в Пушкино благоустроят в 2024 году

Министерство благоустройства Московской области
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«Северный лесопарк» в городском округе Пушкинский полностью благоустроят в 2024 году. Работы проведут в рамках программы «Парки в лесу».

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, лесопарки пользуются огромной популярностью у жителей Подмосковья.

«Благоустройство лесопарков - это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не навредить природной среде», - пояснил Хайкин.

По проекту благоустройства сначала расчистят территорию, а затем построят пешеходные дорожки, проезды, велодорожки, детские и спортивные площадки.

На территории лесопарка установят светильники и камеры наблюдения, высадят кустарники и газон, поставят удобные лавки для отдыха.

Также для удобства посетителей парка построят автомобильную парковку на 200 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Пушкино Парки
05 марта 2024, 15:41
Дом для переселенцев на улице Мира в Клину построят к июню 2024 года
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Строительство нового дома на улице Мира в Клину завершено на 85%. Новоселье ждут 275 семей, которые передут из аварийного жилья.

По словам руководителя проекта ООО АСГ «Технострой» Юрия Лупанова, на данный момент на объекте ведутся работы по устройству фасадов.

«Ведутся работы по отделке внутри здания, завершены работы по черновым отделочным работам в местах общего пользования. В комнатах приступили к шпаклевке стен и потолков», - рассказал Лупанов.

Квартиры сдадут уже с внутренней отделкой с установленными электроплитами.

В шаговой доступности у жителей нового дома будет благоустроенный парк культуры и отдыха «Сестрорецкий», поликлиника, детская школа искусств имени П. И. Чайковского, библиотеки.

Дом планируется сдать в эксплуатацию в июне этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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Клин Строительство
05 марта 2024, 15:41
Отчетный концерт танцевальной школы «Каскад» прошел в Балашихе
Телеканал «360»
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Большой отчетный концерт танцевальной школы «Каскад» прошел во дворце культуры «Балашиха». На мероприятии выступили около 600 человек в составе 40 команд.

Отчетный концерт - важное событие для воспитанников танцевальной школы. Аттестация проходит три раза в год. Команды показывают свое мастерство, а жюри ставит оценки. После ребята разбирают с преподавателями итоги своих выступлений.

«По итогу каждый участник получает диплом с проставленным количеством баллов, которые помогают детям двигаться дальше, подниматься на новую ступень развития. Лучшие получают предложения руководителей и участвуют в престижных конкурсах», - рассказал руководитель школы танцев «Каскад» Александр Беспалов.

Танцевальная школа «Каскад» в следующем году отметит юбилей - 55 лет. Основал ее заслуженный работник культуры России, хореограф, педагог и балетмейстер Александр Стребков. Воспитанники школы регулярно участвуют в крупных танцевальных соревнованиях страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Школы Концерты Балашиха
05 марта 2024, 15:36
Капремонт домов охватит 500 тысяч жителей Подмосковья в 2024 году
ФКР
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Условия проживания 500 тысяч жителей Подмосковья улучшат за счет капитального ремонта домов в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Запланировано провести капитальный ремонт общего имущества почти двух тысяч многоквартирных домов», - сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По его словам, решение вопроса обеспечения газовой безопасности жилого фонда остается приоритетной задачей. Поэтому в 2024 году в 532 домах обновят старое оборудование, а также установят 26 тысяч датчиков «Газ-контроль».

Помимо этого, специалисты Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнят ремонт балконных плит, заменят двери и козырьки у подъездов, установят окна в местах общего пользования и выполнят другие работы.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за ближайшие три года.

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ЖКХ
05 марта 2024, 15:28
Фестиваль-конкурс фортепианного мастерства прошел в Воскресенске
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Открытый фестиваль-конкурс фортепианного мастерства «Интермеццо» прошел в Воскресенске. Лучшие исполнители исполнили музыкальные произведения в концертно-выставочном зале.

Участие в конкурсе приняли 39 юных пианистов из Воскресенска, Бронниц и Егорьевска. Они выступали в номинациях «Фортепиано» и «Общее фортепиано», а также в категориях соло, ансамбль, учитель-ученик и концертмейстерское мастерство.

Учащиеся Воскресенской детской школы искусств показали высокий уровень исполнительского мастерства. Обладателем Гран-при стала ученица детской школы искусств «Лира» Анна Жаворонкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Воскресенск конкурсы

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