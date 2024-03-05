«Северный лесопарк» в Пушкино благоустроят в 2024 году

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По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, лесопарки пользуются огромной популярностью у жителей Подмосковья.

«Благоустройство лесопарков - это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не навредить природной среде», - пояснил Хайкин.

По проекту благоустройства сначала расчистят территорию, а затем построят пешеходные дорожки, проезды, велодорожки, детские и спортивные площадки.

На территории лесопарка установят светильники и камеры наблюдения, высадят кустарники и газон, поставят удобные лавки для отдыха.

Также для удобства посетителей парка построят автомобильную парковку на 200 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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