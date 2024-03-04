Сборная Подмосковья победила на первенстве России по гандболу

Гандболистам из Подмосковья удалось выиграть все семь матчей турнира. В полуфинале подопечные Валерия Кочеткова переиграли сборную Краснодарского края. Решающий матч со сборной Москвы выдался жарким по накалу страстей. Основное время завершилось с ничейным счетом. Определить сильнейшего команды смогли лишь в овертайме, который и решил исход всего первенства страны. Матч закончился со счетом 34-33 в пользу Подмосковья.

​Первенство России по гандболу проходило с 23 февраля по 4 марта в Астрахани.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

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