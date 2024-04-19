Самых инициативных старост деревень наградили в Чехове

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Семь победителей конкурсов на лучшее новогоднее оформление и лучшую масленичную куклу-чучело наградили благодарственными письмами, книгами и подарочными картами Леруа мерлен. Награды вручал глава Чехова Михаил Собакин.

Особое внимание уделили деревне Чудиново. Там создана сказочная новогодняя иллюминация и чучело-кукла «Сударыня-Масленица», выполненные совместными усилиями жителей.

Старосту деревни Кармашовка, Ларису Сорокину, признали одной из лучших за новогоднее оформление и активное участие в общественных инициативах. Сорокина поделилась, что в их деревне создан парк культуры и отдыха, посажены деревья и построена детская площадка благодаря совместным усилиям жителей.

После церемонии награждения участники обсудили текущие проекты, в числе которых была идея организации коллективной фотовыставки к предстоящему юбилею муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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