Рыцарь в доспехах поздравил женщин с 8 Марта у автосервиса в Домодедове
У автосервиса в Домодедове на улице Творчества клиенток в канун 8 Марта встречал рыцарь в доспехах с цветами. Видео необычного поздравления оказалось в распоряжении «360».
Когда на машине подъехала женщина, человек в рыцарских доспехах подошел к автомобилю и подарил ей букет красных роз.
«С восьмым Марта! Подарок для прекрасной дамы», - произнес он.
Помимо цветов, все водители женского пола получили моторное масло. В общей сложности клиенткам подарили уже 200 литров масла.
Сюрприз ожидал автоледи и в Ногинске. Госавтоинспекторы провели праздничный рейд - подарили женщинам цветы и световозвращающие элементы.
А сотрудницы женской консультации в Дедовске получили в подарок к 8 Марта живую бабочку вида Сильвия Тигровая , выращенную в домашних условиях. Дарители - Ирина Агапова и Кристина Соусникова - заказывают куколок бабочек из Коста-Рики и Филлипин и сами выращивают их дома в специальных условиях.