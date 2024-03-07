Рыцарь в доспехах поздравил женщин с 8 Марта у автосервиса в Домодедове

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Когда на машине подъехала женщина, человек в рыцарских доспехах подошел к автомобилю и подарил ей букет красных роз.

«С восьмым Марта! Подарок для прекрасной дамы», - произнес он.

Помимо цветов, все водители женского пола получили моторное масло. В общей сложности клиенткам подарили уже 200 литров масла.

Сюрприз ожидал автоледи и в Ногинске. Госавтоинспекторы провели праздничный рейд - подарили женщинам цветы и световозвращающие элементы.

А сотрудницы женской консультации в Дедовске получили в подарок к 8 Марта живую бабочку вида Сильвия Тигровая , выращенную в домашних условиях. Дарители - Ирина Агапова и Кристина Соусникова - заказывают куколок бабочек из Коста-Рики и Филлипин и сами выращивают их дома в специальных условиях.