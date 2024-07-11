Родильный дом построят в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

На стадионе «Гидросталь» в Чехове завершается капитальный ремонт. Уже готовы площадки для большого тенниса, баскетбола, мини-футбола и волейбола, хоккейная коробка. Обновленный спортивный объект откроют в сентябре.

Этой осенью на стадионе будут тренироваться воспитанники спортшколы «Витязь» имени Валерия Васильева и спортшколы «Витязь» имени Александра Поветкина, а также ученики местных школ и колледжей. Стадион будет полностью готов к юбилею города Чехова: 2 сентября округ отметит 70-летие.

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Сейчас на стадионе заканчивают работы на большом футбольное поле с искусственным покрытием, на котором можно будет играть даже зимой благодаря подогреву. Его уже подключают к теплоснабжению. По всей территории устанавливают камеры видеонаблюдения.

Кроме того, работы ведутся внутри административного здания. Там монтируют вентиляцию и электрику. Эти системы в основном проходят по потолку, поэтому он пока еще не закрыт.

«Сейчас на площадке находится 22 человека рабочих и четыре человека из инженерно-технического состава. Количество персонала увеличивается с приходом материала и оборудования на объект. Главой поставлена задача закончить к 1 сентябрю», - рассказал директор по строительству ООО «СЭМ» Алексей Соловьев.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил ход строительства и отметил, что на следующей неделе начнутся работы по благоустройству территории.