Резидент ОЭЗ «Дубна» соберет команду по фиджитал-спорту

По словам генерального директор ООО «Икс Ред Групп» Булата Каримова, разработчиков контента виртуальной реальности и игр для мобильных устройств их компании очень интересует развитие киберспорта и фиджитал-спорта в России.

«Если в этот раз мы могли только наблюдать за ходом профессиональных баталий, то в перспективе хотим попробовать себя в качестве фиджитал-спортсменов на всевозможных площадках форума и выступаем с инициативой о создании команды киберспортсменов Standoff 2 Московской области для участия в ближайших цифровых или цифровых и физических турнирах этой игры», - рассказал Каримов.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности, науки Московской области, за последний год резидент ОЭЗ «Дубна» активно осваивает разработку игр и приложений на мобильных устройствах. Компания разработала хоррор-игру Astral Maze: Escape The Horror и приложение для пожарного оборудования «Прометей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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