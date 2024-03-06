06 марта 2024, 14:41

Резидент ОЭЗ «Дубна» соберет команду по фиджитал-спорту

ООО «Икс Ред Групп»
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Резидент особой экономической зоны «Дубна» предложил набрать команду профессионалов со всего Подмосковья для участия в Играх Будущего следующего года. Побывав на первом в истории международном мультиспортивном турнире по фиджитал-спорту в Казани, представители технологических компаний решили попробовать свои силы в подобных состязаниях.

По словам генерального директор ООО «Икс Ред Групп» Булата Каримова, разработчиков контента виртуальной реальности и игр для мобильных устройств их компании очень интересует развитие киберспорта и фиджитал-спорта в России.

«Если в этот раз мы могли только наблюдать за ходом профессиональных баталий, то в перспективе хотим попробовать себя в качестве фиджитал-спортсменов на всевозможных площадках форума и выступаем с инициативой о создании команды киберспортсменов Standoff 2 Московской области для участия в ближайших цифровых или цифровых и физических турнирах этой игры», - рассказал Каримов.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности, науки Московской области, за последний год резидент ОЭЗ «Дубна» активно осваивает разработку игр и приложений на мобильных устройствах. Компания разработала хоррор-игру Astral Maze: Escape The Horror и приложение для пожарного оборудования «Прометей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Спортсмены Киберспорт
06 марта 2024, 15:06
Праздничный концерт к 8 Марта проведут на крупнейшем рынке Подмосковья в Одинцове
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Праздничную ярмарку к 8 Марта проведут на крупнейшем рынке фермерских продуктов «О! Подворье» в Одинцове. Там проведут музыкальный концерт и представят товары местных производителей.

На центральном входе рынка всем посетительницам подарят букеты. После этого гости смогут приобрести свежие продукты, мясные деликатесы, выпечку и фермерские товары. В торговом центре работают магазины с товарами для дома, спорта и одеждой.

С 13:00 для посетителей проведут праздничный концерт. Для них проведут концерт с музыкой и танцами.

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8 Марта Продукты
06 марта 2024, 15:06
Подмосковье получило 122 миллиона рублей от приватизации областного имущества в 2024 году
МИО МО
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За два месяца 2024 года Подмосковье получило 122 миллиона рублей от приватизации областного имущества. В план на этот год вошли 209 объектов.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, с начала года в регионе реализовали восемь имущественных лотов областной собственности.

«Поступления в бюджет Московской области от приватизации имущества составили 122 миллиона рублей. Всего же в перечень имущества Подмосковья для приватизации на 2024 год вошли 209 объектов. Ожидаемые поступления в бюджет от реализации этого имущества составят свыше одного миллиарда рублей», - сказала она.

В план приватизации вошли 14 имущественных комплексов бывших детских лагерей и три объекта культурного наследия. Туда также планируют добавить 15 усадеб.

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Экономика
06 марта 2024, 14:50
Жители Лобни нашли в снегу муляж гранаты и вызвали саперов
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Жители Лобни обнаружили на детской площадке по улице Краснополянская, 34, предмет, напоминающий гранату. Об опасной находке тут же сообщили на единый номер экстренных служб 112.

На место происшествия сразу же выехали полиция, скорая помощь и пожарные. Также прибыли специалисты из городской администрации. Полицейские оцепили территорию вокруг находки. Саперы, прибывшие на место, вскоре выяснили, что предмет - не настоящая граната, а муляж.

После тщательного осмотра территории специалисты подтвердили, что опасности для жителей нет.

Напомним, если вы нашли подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Не используйте рядом мобильные телефоны или другие устройства связи. Сразу же сообщите о находке в полицию или звоните 112 - это бесплатный номер, доступный с любого телефона.

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Лобня Полиция
06 марта 2024, 14:49
Фестиваль памяти основателя академического хора Дома культуры «Луговая» прошел в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Хоровой фестиваль, посвященный памяти Федора Троицкого, прошел в Лобне. На событии в честь знаменитого композитора, хормейстера и дирижера выступили лучшие коллективы Подмосковья.

Среди участников были академический хор Дома культуры «Луговая», классик-хор «Асаdemia», женская академическая хоровая капелла «Элегия», «Серебряные росы» из Дома культуры «Чайка», а также гости из Дома культуры «Мир», мужской вокальный ансамбль «Лыткаринские ребята» и хор храма Большое Вознесение.

Мероприятие прошло на сцене Дома культуры «Луговая».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова проинспектировали, как продвигается строительство детского клинического центра имени Леонида Рошаля продолжается в Красногорске. Как отметил глава области, лечебное учреждение постараются открыть уже этим летом.

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Лобня Фестивали

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