07 марта 2024, 10:47

Рейды по выявлению незаконной наружной рекламы провели в Одинцове и Рузе

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесная охрана провела антирекламный рейд в Одинцове и Рузе. Более десяти незаконно размещенных объявлений демонтировали вблизи деревни Сухарево и СНТ «Андреевское» и «Лесная поляна».

Жителям Московской области напоминают, что за незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрена административная ответственность. Для граждан предусмотрен штраф в размере до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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07 марта 2024, 10:47
Катки в  парках Подмосковья будут работать бесплатно для женщин 8 марта
Министерство благоустройства Московской области
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Катки в парках Подмосковья станут бесплатными для всех посетительниц 8 марта. Такую акцию запустят в регионе в честь Международного женского дня.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, бесплатными станут все 33 катка. В свободном досутпе для женщин таке будет прокат коньков.

Ознакомиться со списком всех катков региона с искусственным льдом можно по ссылке.

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Благоустройство 8 Марта
07 марта 2024, 10:38
Более 200 тысяч детей прошли медосмотры в школах и садах Подмосковья с начала года
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Проект «Школьная медицина» реализуется в Подмосковье. Дети, прикрепленные к одной из поликлиник региона, могут пройти полный профилактический осмотр в школе или детском саду. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 200 тысяч человек.

Проект охватывает школьные медицинские кабинеты во всем регионе.

«Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра. Если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику. С начала года профосмотры прошли уже 201,3 тысячи детей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Родители смогут найти результаты осмотра ребенка в электронной медкарте. Данные загрузят в течение 45 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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Дети Школы Поликлиники Медицина Детские сады
07 марта 2024, 10:33
Новый детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске откроют к сентябрю
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Продолжается строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. К концу марта рабочие завершат возведение третьего этажа здания. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября.

«Общая площадь нового и современного детского сада в микрорайоне Рекинцо-2 составит более пяти тысяч квадратных метров. Кроме того, на прилегающей территории будет создана детская игровая и спортивная зона. Подрядчик уже подготовил все необходимые элементы. Все работы выполняются согласно графику и объект будет сдан в установленные сроки - к 1 сентября 2024 года», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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В трехэтажном здании расположатся 13 групп. В каждой группе предусмотрены помещения для спален и общих комнат, раздевалки и буфета. Также в учреждении оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты и постирочную.

Солнечногорск Строительство Детские сады
07 марта 2024, 10:27
Детский сад в ЖК «Парк Апрель» в Наро-Фоминске построят к концу года
ГК ФСК
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Детский сад на 210 мест появится в малоэтажном жилом комплексе «Парк Апрель» в Наро-Фоминском округе. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Девелопер КАSKAD Family планирует реализовать проект в четвертом квартале 2024 года. Трехэтажное здание детского сада смогут посещать 210 воспитанников.

Внутри будут группы для детей, музыкальный и спортивный залы, учебные кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский блок и столовая. Во дворе проведут благоустройство.

ЖК «Парк Апрель» находится в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окружен первозданным лесом. В составе комплекса есть таунхаусы с собственными участками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Школы Детские сады

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