Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Подмосковье в выходные
Ближайшие выходные в Подмосковье проведу трейды и дежурства более чем 340 местах притяжения жителей. Они будут направлены на повышение безопасности дорожного движения.
Как рассказали Минтранс Подмосковья, сотрудники администраций округов и волонтеры будут пресекать вождение в нетрезвом состоянии и разъяснять правила дорожного движения.
Водителей призывают не превышать скоростной режим, не совершать обгон в запрещенных местах, использовать световозвращатели и не садиться за руль в нетрезвом виде.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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