Рейды по пожарной безопасности провели в садоводческих товариществах Истры

Из-за жаркой погоды лесничие, полиция и сотрудники МЧС проводят совместные рейды. Часто причиной возгорания бывает именно человеческий фактор. Специалисты проводят профилактические беседы о необходимости соблюдения правил санитарной и пожарной безопасности в лесах, а также раздают брошюры и напоминают об ответственности за разжигание костров.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц - до двух миллионов рублей. В случае обнаружения возгорания, позвоните по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по номеру - 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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