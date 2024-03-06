Решение с экологами и жителями. Андрей Воробьев — о расширении Щелковского шоссе вместо нового дублера

Щелковское шоссе нуждается в разгрузке. В часы пик пробки здесь достигают восьми и девяти баллов. Жители тратят больше часа на преодоление 17 километров от МКАД до аэропорта Чкаловский.

Расширение трассы до восьми-десяти полос сократит время в пути с часа до 20 минут.

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Подмосковье и федеральная команда проработают вопрос расширения Щелковского шоссе вместо строительства его дублера через Балашиху. Это улучшит дорожную ситуацию минимум для миллиона жителей. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев , в планах - от восьми до десяти полос движения по трассе.

Балашиха - самый крупный городской округ Подмосковья. Чтобы улучшить транспортную доступность, рассматривали три варианта: дорогу через парк «Лосиный остров», реконструкцию Щелковского шоссе с расширением до восьми полос и строительство дублера Щелковского шоссе.

Сначала выбор сделали в пользу последней опции, но ненадолго. По словам Андрея Воробьева, вариант с дублером не устроил ни областное правительство, ни жителей. Людей беспокоило то, что дорога пройдет через лесопарки, парк «Пехорка» и центральную часть Балашихи.

«Поэтому вместе с нашими федеральными коллегами мы вместо строительства дублера уже прорабатываем вопрос расширения Щелковского шоссе. Это очень важный проект», - подчеркнул глава Подмосковья.

Если его удастся реализовать, транспортная ситуация улучшится для миллиона жителей Балашихи, Щелкова, Фрязина, Звездного Городка, Лосино-Петровского и Черноголовки.