Реконструкцию автомобильного моста через Оку на трассе М-2 закончат в конце 2025 года

Разборку моста начали в предыдущем году, тогда провели работы по демонтажу десяти опор. Сейчас ведется возведение новых. Ширина дорожного полотна будет увеличена с 12 до 15 метров.

«Ширина существующего моста составляла 12 метров и на мосту были расположены всего две полосы движения для автомобильного транспорта. В рамках капремонта мы уширим данное мостовое сооружение до 15 метров и организуем трехполосное движение по объекту», - начальник отдела дорожных сооружений ФКУ «Центр - Магистраль» Вадим Хохлов.

На стройплощадке работают более 300 человек и задействовано 8 крупногабаритных кранов с грузоподъемностью до 200 тонн. Ожидается, что первые этапы установки пролетов начнутся уже в мае, и предстоящее половодье не должно повлиять на ход работ.

Также планируется установка наружного освещения и системы водоотведения. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2025 года.

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