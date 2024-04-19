Реконструкция участка на Северном обходе началась в Лобне

Реконструкция позволит перераспределить городские транспортные потоки и снизить нагрузку на Краснополянское шоссе.

Глава Лобни Анна Кротова подчеркнула значимость проекта Северного обхода для жителей Лобни, отметив его роль в решении проблемы транспортных заторов в городе. Она рассказала, что во время работы в Минтрансе лично участвовала в подготовке и реализации этого проекта и теперь с нетерпением ждет его завершения вместе с жителями города.

Кроме того, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры планирует строительство новых дорог от Северного обхода к микрорайону Восточный и улице Гагарина, где начнется реконструкция в июне 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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