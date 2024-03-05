Работы по содержанию дорог провели в 6 округах Подмосковья

Соревнования по универсальному бою прошли в городском округе Лосино-Петровский. На турнир съехались 65 спортсменов от 10 до 15 лет.

По словам организатора соревнований, тренера спортивного клуба «Олимпиец» Виталия Алексеева, это не просто соревнования, а большой праздник для детей и родителей.

«Мы пригласили ребят из других городов Подмосковья - Балашихи, Куровского, Орехово-Зуева, Одинцова и Купавны. Соревнования у нас прошли по олимпийской круговой системе. Это не разовые бои, а турнир на выбывание. Как в нормальных соревнованиях, чтобы победил сильнейший», - рассказал Алексеев.

В командном зачете победителем стал спортивный клуб «Олимпиец» из Лосино-Петровского. Второе место у спортивной школы «Легион» из Куровского, а на третьем месте оказался спортивный клуб «Моя система» из Одинцова.

Открытые городские соревнования в Лосино-Петровском проводятся уже во второй раз при поддержке администрации и Совета депутатов городского округа.

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