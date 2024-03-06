Работу светофоров скорректировали еще в 5 округах Подмосковья

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели в рамках содержания региональных дорог в нормативном состоянии.

Работу светофоров восстановили в селе Спасс на улице Садовой, на Ново-Солдатской в Волоколамске, на улице Заречной в деревне Марусино, на автодороге вблизи деревни Холмы, а также на улице Антипова в Егорьевске и на улице Маштакова в Подольске.

В ведомстве добавили, что некорректно работающие светофоры могут негативно повлиять на безопасность движения. Чтобы этого избежать, специалисты регулярно обследуют дороги и проводят ремонт.

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