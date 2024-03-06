Работники подмосковного ГУСТ освободили от хлама лестничные площадки в 600 домах

Так, с начала 2024 года управляющие организации региона отработали 623 заявки от жильцов многоквартирных домов. Чаще всего с просьбами убрать хлам обращались жители Балашихи.

В ведомстве подчеркнули, что мусорные завалы в местах общего пользования - это прямое нарушение правил противопожарной безопасности, а если с соседями договориться не удается, то нужно обращаться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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