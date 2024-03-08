Работники «Мособлпожспаса» поздравили женщин с 8 Марта во время патрулирования водоемов

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части № 215 Александра Проценко, патрулирование водоемов продолжается постоянно, и праздничный день не стал исключением.

«Спасатели не могли в этот весенний праздник проигнорировать прекрасных любительниц активного отдыха и порадовали их в этот день яркими цветочными букетами. Специалисты поздравили женщин и не забыли напомнить им о мерах безопасности на ледовом панцире, чтобы приятный досуг не закончился трагедией», - рассказал Проценко.

Он отметил, что с повышением температуры воздуха ледовая корка становится рыхлой и тонкой, из-за чего количество непредвиденных ситуаций и возможных рисков возрастает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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