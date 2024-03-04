04 марта 2024, 10:48

Психологи подмосковной Системы-112 приняли свыше 38 тысяч звонков за 8 лет

Читайте нас в: Google Новости

Операторы-психологи Системы-112 круглосуточно принимают звонки от жителей Подмосковья. Главная задача специалистов — оказать помощь людям, попавшим в экстренную ситуацию.

До приезда оперативных служб операторы общаются с заявителями, помогают успокоиться и координируют действия.

Психологическая служба поддержки работает в Системе-112 с 2015 года. За это время операторы приняли более 38 тысяч вызовов, только 500 из которых - с начала текущего года.

Напомним, что обратиться в службу спасения Московской области можно с помощью звонка или СМС, через мобильное приложение «112МО», чат-бот в Telegram или систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
04 марта 2024, 10:54
Театрализованную программу по творчеству Чехова показали в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
Театрализованная программа, посвященная творчеству Антона Чехова, прошла во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Зрителей познакомились с биографией писателя и посмотрели спектакли по его рассказам.

Программа называлась «Чехов. Известный и неизвестный». Ведущая познакомила зрителей с различными фактами из жизни писателя, в том числе о его благотворительной деятельности.

Воспитанники кукольного театра «Самоцветы» показали три мини-спектакля по юмористическим рассказам Чехова «Размазня», «Беззащитное существо» и «Радость». После прозвучали популярные романсы конца XIX - начала XX веков.

Детей развлекали артисты театра ростовых кукол «Софит». Также ребятам показали анимированный мультфильм по рассказу «Толстый и тонкий» и провели интерактивную викторину по цитатам из произведений Чехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спектакль Театры Воскресенск
04 марта 2024, 10:49
Новое производство кондитерских изделий запустят в Волоколамске
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Хлебпром» запустит новую производственную площадку в Волоколамске. Там будут производить кондитерские изделия. Открытие завода позволит создать более 400 рабочих мест.

Предприятие заработало в Челябинске в 1982 году. Для расширения производства компания приобрела завод на северо-западе Подмосковья.

«В нашем регионе производится 14% от общего объема кондитерских изделий в России. Так, в 2023 году было изготовлено более 590 тысяч тонн шоколадных конфет, безе, варенья, пастилы и других сладостей. Благодаря появлению новых производственных площадок мы уверены, что в следующем году сможем увеличить данные показатели», - сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Компания работает под брендами Mirel, Мой, Русская нива, Частная галерея, Dr. Körner, Jr. Korner и Bakerton Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Заводы Волоколамск
04 марта 2024, 10:46
Забываем об оттепели. Синоптик предсказал жителям Подмосковья «зимний вариант» марта
Читайте нас в: Google Новости
Оттепель в Подмосковье продлится недолго, и уже со вторника на область обрушится «зимний вариант» марта. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Оттепель, если и продержится, то только сегодня. И то с утра у нас был хороший минус», - отметил он.

Специалист добавил, что солнце 4 марта прогреет воздух до 2… 3 градусов тепла, но после этого оттепель закончится.

«Затем у нас [будет] смена атмосферных процессов, и оттепелью уже пахнуть не будет. Дневная температура будет порядка -1…-2 градусов мороза и отрицательная температура до -6…-9 градусов ниже нуля в ночные часы», - обратил внимание Шувалов.

По его словам, такая перемена погоды произойдет из-за вторжения антициклона скандинавского происхождения. Ветры с теплых южного и юго-восточного поменяются на северо-восточные.

«И мы на какое-то время, скорее всего, до конца первой недели забываем, начиная со вторника, об оттепелях. Солнце будет проглядывать, но все-таки положительных температур на этой неделе не ожидается», - подчеркнул синоптик.

Он также предположил, что до воскресенья не будет ни снегопадов, ни потепления.

«Эта антициклональная погода будет продолжаться, только температурный фон не такой, какой был в самом начале, когда температура превышала норму на пять-шесть градусов. Она будет ближе к норме. Сильных холодов не ждем, но ждем возврат к зимнему варианту марта», - заключил специалист.

Ранее про похолодание в марте «360» рассказал метеоролог Александр Ильин. По его мнению, в первые дни весны погода будет мало отличаться от поздней февральской.

Прогноз погоды Погода Снегопад Солнце
04 марта 2024, 10:34
Производители из Подмосковья получили 4 награды на конкурсе новых брендов России
Пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Читайте нас в: Google Новости
Победителями всероссийского конкурса «Знай наших» стали 82 бренда из 41 региона. Среди них — четыре подмосковных производителя.

«В число победителей вошли производитель целлюлозного волокна „РАМЭКО“ из Воскресенска, производитель протезов METIZ из Щелково, производитель полезных продуктов питания „АйсКро“ из Солнечногорска. Производитель трейлеров MOBITRUCK стал суперпобедителем в номинации „Высокие технологии“. Кроме того, Подмосковье вошло в число лучших регионов по работе с брендами», - прокомментировала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Победители получат помощь в продвижении, бесплатные рекламные кампании, доступ к образовательным программам, участие в крупных деловых мероприятиях и другую поддержку.

Компания «РАМЭКО» из Воскресенска с 2012 года занимается производством экологически чистого и высококачественного целлюлозного волокна. Продукцию используют в дорожном строительстве и других сферах.

Компания METIZ из Щелкова основана в 1999 году и выполняет полный цикл протезирования конечностей. Здесь выпускают более 100 тысяч изделий в год. Есть собственное конструкторское бюро и запатентованные разработки.

Производитель полезных продуктов питания «АйсКро» работает в Солнечногорске с 2015 года. Компания производит мороженое и эскимо, йогурты, напитки, десерты и другие продукты.

Компания «Мобитрак» с 2016 года производит мобильные торговые объекты в Истре. Трейлеры могут быть оборудованы как кофейня, торговая точка, парикмахерская, баня или даже мобильный жилой комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес конкурсы

Новости по теме