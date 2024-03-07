Производство мясной продукции в Истре нарастят благодаря национальному проекту

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что в качестве пилотного потока выбрали процесс производства сырокопченого бекона. Эксперты Регионального центра компетенций проведут диагностику и представят план оптимизации.

В планах компании сократить время на производство бекона на 10%, а также уменьшить незавершенное производство на 15% и увеличить выработку на рабочих местах на 10%.

Компания «Велком» - один из лидеров мясной гастрономии в России. Компания работает с 1992 года и производит более 200 наименований продуктов.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.