08 марта 2024, 14:15

Программу «Земля за один рубль» продлили на 2024 год в Подмосковье

Медиасток.рф
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Действие льготной программы для импортозамещения «Земля за один рубль» продлили в Подмосковье на 2024 год. Соответствующее постановление подписали в региональном правительстве.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, всего на данный момент в регионе реализуется более 270 импортозамещающих проектов, из них 21 реализовали в 2022 году, 55 - в 2023 году. Суммарный объем инвестиций составляет 63,5 миллиарда рублей.

«Законом определены 29 отраслей импортозамещения, и на сегодня перед нами стоит задача максимально поддерживать эти отрасли, и ключевой мерой здесь является предоставление земли на льготных условиях», - пояснил Брынцалов.

Он добавил, что в Подмосковье уже согласовано предоставление 165 земельных участков площадью свыше 6,2 миллионов квадратных метров 134 заявителям.

Напомним, что для получения в аренду земельного участка необходимо подать ходатайство на региональном сайте госуслуг. Бизнес-проект должен соответствовать определенным видам предпринимательской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Бизнес Нацпроекты
08 марта 2024, 13:49
Депутат Мособлдумы Черемисов сыграл в хоккей с любительскими командами в преддверии 8 Марта
https://t.me/cheremisov_mk/4316
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов поучаствовал в товарищеском матче в составе команды хоккейного клуба «Гвардия МО» с любительскими командами «Луч» и ЖФК «Зеленовка». Спортсмены состязались на новой ледовой арене спортивного комплекса «Орион Технопул» в городском округе Балашиха.

Игру приурочили к Международному женскому дню.

По словам Марка Черемисова, очень важно оказывать поддержку тем видам спорта, в которых активное участие принимают женщины.

«ХК „Луч“ как раз занимается популяризацией любительского женского хоккея. В перспективе это принесет людям поколение новых спортсменов. ЖФК „Зеленовка“ - самые отважные девушки городского округа, они развивают дворовый спорт», - рассказал Черемисов.

Он поздравил спортсменок и пожелал им оставаться такими же прекрасными и никогда не сдаваться, как в хоккее, а девушки из хоккейного клуба «Луч», в свою очередь, подарили команде «Гвардия МО» памятный сувенир в виде шайбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Хоккей Депутаты Балашиха
08 марта 2024, 13:23
Подмосковных волонтеров наградили за работу на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Волонтеры Подмосковья получили благодарственные письма за работу на Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи. Добровольческий корпус Московской области представил 91 активист.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, дирекция фестиваля серьезно подошла к отбору волонтеров, которые прошли тестирование, интервью и обучение.

«На протяжении всего мероприятия они помогали журналистам, гостям с аккредитацией, подсказывали по вопросам питания, логистики и транспорта. Наши волонтеры справились со всеми трудностями и помогли сделать фестиваль незабываемым», - пояснила Швелидзе.

Напомним, что Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 регионов России. В Подмосковье приедут гости 32 стран: Габона, Демократической Республики Конго, Алжира, Аргентины, Армении, Бразилии, Египта и других.

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Волонтеры Молодежь Фестивали
08 марта 2024, 12:47
Подмосковная делегация поучаствовала в закрытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Дирекция Всемирного фестиваля молодежи
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Подмосковная делегация побывала на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. В завершение праздника зрителям показали самые яркие моменты ВФМ и выступления иностранных гостей.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, самым трогательным моментом церемонии стала акция «Бессмертный полк», которая объединила молодежь со всего мира. Юноши и девушки из разных стран подняли портреты бойцов разных национальностей, сражавшихся против фашизма.

П словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, для ребят из Подмосковья фестиваль стал настоящим приключением.

«Молодежь Подмосковья поучаствовала в масштабном спортивном забеге, познакомилась с регионами, обменялась сувенирами с иностранными гостями, попробовала необычные традиционные блюда разных народов и многое другое», - пояснила Швелидзе.

Всемирный фестиваль молодежи, на который съехались более 20 тысяч молодых и активных участников из разных стран мира, проходил в Сочи с 1 по 7 марта.

Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 регионов России. Подмосковье примет гостей из 32 стран: Алжира, Аргентины, Армении, Бразилии, Габона, Демократической Республики Конго, Египта и других.

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Молодежь Фестивали
08 марта 2024, 12:15
Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта
источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Заместитель председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта. Он отметил, что этот весенний праздник традиционно отмечается с особой теплотой.

«Каждая женщина - символ красоты, источник силы и вдохновения. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и нежностью, в доме расцветают цветы, а в жизни будет как можно больше светлых и радостных дней», - пожелал дамам Мурашов.

Он добавил, что этот праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.

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8 Марта

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