Проектировщиков Подмосковья пригласили на архитектурный конкурс

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В этом году темой форума объявили «Взгляд в Завтра». Она направлена на выявление новых тенденций применения дерева в архитектурно-строительной практике.

На форуме также состоится V Российский смотр-конкурс с международным участием. Регистрация на участие продлится до 13 мая, а срок подачи работ - до 3 июня.

Итоги конкурса подведут 20 июля. Ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

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