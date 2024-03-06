Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 6 марта

Праздник начала весны «Мартовские котики в парке» прошел в Воскресенске. В парке усадьбы Кривякино провели ярмарку изделий ручной работы, мастер-классы, выставки картин и развлекательную программу для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Программа праздника была очень насыщенной. Художники в парке трудились над созданием инсталляций с котами, проводили выставки и продавали свои картины. Самые оригинальные детские рисунки отметили почетными грамотами. Выставка «Культурный код - культурный кот» продолжит работу в павильоне у фонтана в парке Кривякино.

Особым гостем праздника стал кот по кличке Чарльз. Он пришел на праздник вместе со своей хозяйкой Ольгой Ермаковой.

«Не любит гладится, не любит улицу, но ему очень интересно. Поэтому рвется в первый ряд посмотреть, как играют дети», - поделилась Ольга.

Интерактивную программу с играми и викторинами продолжил праздничный концерт. На сцене выступили артисты Дома культуры «Хорлово».

Волонтеры из приюта «Мамонтенок» на празднике пристраивали котов в добрые руки. Частный приют появился пять лет назад. Сегодня в нем живет около 40 котов и три собаки. Жители приносили четвероногим корма и лекарства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Программа праздника была очень насыщенной. Художники в парке трудились над созданием инсталляций с котами, проводили выставки и продавали свои картины. Самые оригинальные детские рисунки отметили почетными грамотами. Выставка «Культурный код - культурный кот» продолжит работу в павильоне у фонтана в парке Кривякино.

Особым гостем праздника стал кот по кличке Чарльз. Он пришел на праздник вместе со своей хозяйкой Ольгой Ермаковой.

«Не любит гладится, не любит улицу, но ему очень интересно. Поэтому рвется в первый ряд посмотреть, как играют дети», - поделилась Ольга.

Интерактивную программу с играми и викторинами продолжил праздничный концерт. На сцене выступили артисты Дома культуры «Хорлово».

Волонтеры из приюта «Мамонтенок» на празднике пристраивали котов в добрые руки. Частный приют появился пять лет назад. Сегодня в нем живет около 40 котов и три собаки. Жители приносили четвероногим корма и лекарства.