06 марта 2024, 10:35

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 6 марта

Медиасток.рф
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Свыше 813 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 6 марта. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Ленинградском, Пятницком, Осташковском, Носовихинском, Новорижском, Киевском, Можайском и Щелковском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги
06 марта 2024, 10:47
Ярмарки и мастер-классы прошли на празднике весны в парке усадьбы Кривякино
Телеканал «360»
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Праздник начала весны «Мартовские котики в парке» прошел в Воскресенске. В парке усадьбы Кривякино провели ярмарку изделий ручной работы, мастер-классы, выставки картин и развлекательную программу для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Программа праздника была очень насыщенной. Художники в парке трудились над созданием инсталляций с котами, проводили выставки и продавали свои картины. Самые оригинальные детские рисунки отметили почетными грамотами. Выставка «Культурный код - культурный кот» продолжит работу в павильоне у фонтана в парке Кривякино.

Особым гостем праздника стал кот по кличке Чарльз. Он пришел на праздник вместе со своей хозяйкой Ольгой Ермаковой.

«Не любит гладится, не любит улицу, но ему очень интересно. Поэтому рвется в первый ряд посмотреть, как играют дети», - поделилась Ольга.

Интерактивную программу с играми и викторинами продолжил праздничный концерт. На сцене выступили артисты Дома культуры «Хорлово».

Волонтеры из приюта «Мамонтенок» на празднике пристраивали котов в добрые руки. Частный приют появился пять лет назад. Сегодня в нем живет около 40 котов и три собаки. Жители приносили четвероногим корма и лекарства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Программа праздника была очень насыщенной. Художники в парке трудились над созданием инсталляций с котами, проводили выставки и продавали свои картины. Самые оригинальные детские рисунки отметили почетными грамотами. Выставка «Культурный код - культурный кот» продолжит работу в павильоне у фонтана в парке Кривякино.

Особым гостем праздника стал кот по кличке Чарльз. Он пришел на праздник вместе со своей хозяйкой Ольгой Ермаковой.

«Не любит гладится, не любит улицу, но ему очень интересно. Поэтому рвется в первый ряд посмотреть, как играют дети», - поделилась Ольга.

Интерактивную программу с играми и викторинами продолжил праздничный концерт. На сцене выступили артисты Дома культуры «Хорлово».

Волонтеры из приюта «Мамонтенок» на празднике пристраивали котов в добрые руки. Частный приют появился пять лет назад. Сегодня в нем живет около 40 котов и три собаки. Жители приносили четвероногим корма и лекарства.

Праздники Коты Воскресенск Парки
06 марта 2024, 10:46
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта в праздники
Медиасток.рф
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График работы общественного транспорта изменится в Подмосковье в праздничные дни. Так, 8–9 марта автобусы будут работать по расписанию субботы, а 10 марта — по расписанию воскресенья.

В региональном Минтрансе уточнили, что в транспортной работе на маршрутах задействуют 6,5 тысячи автобусов, из них 4,2 тысячи - перевозчика «Мострансавто».

Расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта поезда будут следовать по расписанию пятницы, 8, 9 марта - по расписанию субботы, а 10 марта - по расписанию воскресенья.

В эти дни ЦППК назначат дополнительные фирменные экспрессы. С расписанием электропоездов можно ознакомиться на ж/д станциях, а также на сайте транспортной компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Поезда
06 марта 2024, 10:46
Минэкологии потребовало прекратить загрязнение реки Пруженки в Щелкове
Фото Минэкологии МО.
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Минэкологии потребовало остановить загрязнение реки Пруженки в Щелкове. Ранее ведомство выявило нарушения водного кодекса России в деревне Огуднево.

Как расскаал глава министерства Тихон Фирсов, производящая химическую продукцию компания «Королевская упаковка» сбрасывает в реку недостаточно очищенные сточные воды.

«Наши специалисты изучили данные производственного экологического контроля, который ведется на предприятии. Выяснилось, что с очистных сооружений, которые эксплуатирует общество, в реку Пруженка сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды. Поэтому предприятие предупреждено о недопустимости нарушений. Ситуация остается на контроле», - сказал он.

Ранее такое же предостережение объявили компании «Мега Белая дача» в Котельниках.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Экология
06 марта 2024, 10:35
Жителям Подмосковья предложили протестировать обновленную версию регионального портала госуслуг
Медиасток.рф
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Новая версия регионального портала госуслуг заработала в Подмосковье.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, ежедневно портал посещают более 105 тысяч человек. Для их удобства его решили обновить.

«Мы пришли к выводу, что столь важный ресурс Подмосковья требует обновления, и начали с редизайна. Это первый шаг к „перезагрузке“ портала. Его новая структура поможет быстрее находить необходимые услуги и цифровые сервисы», - сказала она.

Ознакомиться с обновленной версией регпортала может любой желающий. Для этого нужно нажать «Перейти» на баннере с информацией о тестировании.

«Обе версии портала работают параллельно: то есть пользоваться сервисами и получать услуги можно на обеих. После того, как новая версия пройдет тестирование, она станет основной», - добавила Надежда Куртяник.

Сейчас жителям Подмосковья доступно 350 цифровых услуг и сервисов.

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Госуслуги

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