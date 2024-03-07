Прием заявок на фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла» завершился в Подмосковье

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Как рассказали в МИинкультуры Подмосковья, фестиваль направлен на развитие художественного творчества сред детей и взрослых.

В прошлом году в состязании приняли участие 19 колективов из 16 округов региона, а также представители Новороссийска, Санкт-Петербурга, Саратова, Майкопа и Минска.

Президентом фестиваля станет художественный руководитель и главный режиссер музыкально-драматического театра «Театр Терезы Дуровой» Тереза Дурова, а председателем жюри будет художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Конкурсные прослушивания пройдут 23 и 24 марта в офлайн формате. Гала-концерт состоится 5 апрекя в Красногорске Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».