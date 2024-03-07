Председатель Мособлдумы и глава Реутова поздравили жительниц в преддверии 8 Марта

Первые лица города и известные артисты дарили женщинам цветы и говорили о заслугах каждой из горожанок.

Так, Мария Плюснина, волонтер Центра работы с семьями мобилизованных, получила грамоту и благодарность за свою работу. Она занимается благотворительностью, помогая собирать посылки в зону проведения СВО.

«Огромная благодарность за оценку моего труда и моей работы. Всем женщинам - прекрасным, творческим, креативным, замечательным, добрым, сердечным, всегда готовым прийти на помощь - я желаю никогда не оставаться в стороне. Всегда поддерживать, помогать, протягивать руку помощи. Желаю красоты, мира, добра, весеннего настроения», - поздравила всех с праздником Плюснина.

В зале Делового комплекса «Мир» собрались более 500 женщин. Это врачи, учителя, социальные работники и волонтеры.

Прекрасный дам поздравил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Хочется поздравить всех присутствующих в вашем лице - всех женщин нашего города, нашего региона, нашей страны - с этим замечательным праздником. Пожелать вам любви, здоровья, благополучия семейного и реализации всех ваших желаний и планов», - сказал Брынцалов.

Все гостьи праздника получили награды за активную жизненную позицию, щедрость души, преданность и самопожертвование.

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