Предприятие по восстановлению двигателей внутреннего сгорания запустят в Лобне
Компания «Механика» запустит производство по восстановлению деталей ДВС в Лобне. Новое предприятие позволит создать в округе около 50 рабочих мест.
Детали будут изготавливать не только для легковых автомобилей, но и для крупногабаритной строительной, специальной и сельскохозяйственной техники. Инвестиции в проект составят более 400 миллионов рублей.
«Сейчас на площадке завершается ремонт и идет подготовка к монтажу оборудования. Запустить в эксплуатацию первый производственный участок инвестор рассчитывает уже в июне этого года», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
У компании уже есть предприятие в Москве. После запуска нового завода в Лобне все производственные мощности перенесут в Подмосковье.
«Многие металлорежущие станки поддаются модернизации, что позволяет их эффективно использовать в современных условиях. Также у нас есть станки, которые мы разработали и произвели самостоятельно», - отметил генеральный директор компании «Механика» Дмитрий Даньшов.
На подмосковном предприятии запустят восемь производственных участков: заготовительный, шлифовальный и другие. Особое место отведут участку станков с ЧПУ и опытному производству.
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