07 марта 2024, 21:28

Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в Лобне

Телеканал «360»
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В преддверии Международного женского дня, во дворце культуры «Чайка» городского округа Лобня, состоялся праздничный концерт, посвященный всем женщинам города. Среди гостей мероприятия были активные участницы общественной жизни округа, которые своим трудом и инициативами вносят значимый вклад в развитие муниципалитета.

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На сцене выступили лучшие коллективы городского округа, даря присутствующим музыкальные и танцевальные номера, наполненные теплотой и праздничным настроением. С теплыми словами к собравшимся обратилась Анна Кротова.

«Всех мам, всех бабушек, всех сестер, всех дочерей я сегодня поздравляю с этим прекрасным праздником. Мы с вами - самый-самый сильный пол. И кто скажет, что мы слабые, я никогда не поверю», - сказала глава Лобни.

Особую атмосферу на концерте создавали яркие декорации и световые эффекты, превращая вечер в настоящий праздник.

Праздники Лобня Концерты Женщины 8 Марта
07 марта 2024, 21:44
Член избирательной комиссии рассказала жителям Подмосковья о возможности проголосовать на дому
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Член избирательной комиссии Ирина Богатырева рассказала о процедуре президентских выборов на дому. Этой возможностью смогут воспользоваться все те, кто по разным причинам не может покинуть свое жилище.

По словам Богатыревой, в каждой избирательной комиссии находится минимум три переносных урны для голосования.

«Мы берем у избирателя заявление о том, что он желает проголосовать на дому. Согласовываем с ними дату и время и в определенные избирателями часы приходим к ним с переносной урной для голосования», - объяснила Богатырева.

Чтобы проголосовать, не выходя из дома, избирателю нужно при получении бюллетеня проставить на заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования серию и номер своего паспорта или документа, который его заменяет, указать дату голосования и поставить свою подпись.

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Выборы президента РФ
07 марта 2024, 20:55
ЦБ сообщил об уменьшении числа компаний с признаками финансовых пирамид в Подмосковье
Медиасток.рф
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Количество компаний с признаками финансовой пирамиды сократилось Московском регионе в 2023 году. Всего выявлено 18 таких организаций, пять из них обнаружили в Подмосковье.

Как рассказали в Главном управлении безопасности Московской области, в прошлом году в регионе выявили 232 мошеннические организации, что оказалось на девять процентов больше, чем в 2022 году. Большинство из них - «черные кредиторы».

В Подмосковье «черных кредиторов» оказалось 51. По сравнению с 2022 годом их количество выросло на 18%.

В ведомстве посоветовали: прежде чем проводить финансовые операции с какой-либо организацией, нужно проверить ее статус на официальном сайте Банка России и убедиться, что она не включена в список подозрительных компаний.

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Мошенничество Деньги
07 марта 2024, 20:22
Игорь Брынцалов подвел итоги работы на встрече с предпринимателями в Подмосковье
Пресс-служба Мособлдумы
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Председатель Мособлдумы, депутат по Балашихинскому избирательному округу Игорь Брынцалов подвел итоги своей депутатской деятельности в округе за 2023 год на встрече с подмосковными предпринимателями. Он поблагодарил представителей бизнес-сообщества за их вклад в развитие Балашихи.

Он напомнил слова президента, адресованные Федеральному собранию о том, что запас прочности нашей экономики достаточный, чтобы чувствовать себя уверенно и идти вперед. Брынцалов отметил, что слова лидера страны находят отражение в национальных проектах. Отдельно депутат остановился на «Экономике данных».

«Стоит задача - к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. В ближайшие шесть лет, по решению президента, на реализацию нового нацпроекта будет направлено не менее 700 миллиардов рублей», - сказал спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов подвел итоги работы в сфере поддержки военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Он рассказал, что предприятия Балашихи совместно с жителями и общественными организациями передали более 500 тонн гуманитарной помощи и поблагодарил всех за помощь.

Депутат также заявил, что Мособлдума за прошлый год приняла более 270 законов и работала над формированием регионального бюджета на 2024 год.

«Впервые его доходы выше одного триллиона рублей. Расходы также - более одного триллиона рублей. У нас увеличилось финансирование по всем госпрограммам, поскольку бюджет позволяет это сделать. Только на госпрограмму „Предпринимательство“ выделено 18 миллиардов рублей», -пояснил Брынцалов.

Бизнес получил существенную поддержку по итогам прошлого года.

«Мы расширили до 29 перечень видов предпринимательской деятельности для получения господдержки в рамках импортозамещения. Продлили и расширили действие налоговых льгот для бизнеса. Ими пользуются порядка полутора тысяч организаций», - пояснил председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов сообщил, что Балашиха пользуется существующими мерами поддержки. В город привлекаются инвесторы и открываются новые предприятия. Уже удалось создать 12 тысяч рабочих мест, а сумма инвестиционных средств составила 80 миллиардов рублей.

Спикер регионального парламента рассказал также, каких успехов удалось добиться в сферах культуры, здравоохранения и благоустройства. Он привел в пример открывшееся отделение детской школы искусств № 1 на улице Яганова. Также в прошлом году начался капитальный ремонт стадиона «Орион», а в зоне отдыха «Пехорка-лес» реконструировали футбольное поле.

На менее обширные планы и на 2024 год. По словам Игоря Брынцалова, планируется отремонтировать Гимназию № 1, детский сад № 26 «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный, а в новом учебном году в жилищном комплексе «Пехра» открыть школу на полторы тысячи мест.

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Депутаты Балашиха
07 марта 2024, 19:05
Спортсменки из Егорьевска представят Подмосковье на Первенстве России по гандболу в Астрахани
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Женская сборная представит Подмосковье на полуфинале Первенства России по гандболу в Астрахани. В команду вошли лучшие гандболистки из Наро-Фоминска, Егорьевска и Протвино.

Как рассказал тренер сборной спортивной школы «Лидер» Валерий Белоконь, в прошлом году на Первенстве России играли две команды, а в этом уже четыре.

«Уже попали в финал девочки 2011 года рождения и мальчики 2010 года рождения. А сейчас отправились на полуфинал Первенства России девочки 14 лет и мальчики 15 лет. Надеемся, что все пройдут в финал. А там как бог даст!» - рассказал Белоконь.

Готовилась спортсмены сборной Подмосковья на базе Дворца спорта «Егорьевск» под руководством тренеров Валерия и Маргариты Белоконь.

«2023 год для егорьевских спортсменов принес колоссальные результаты. Мальчики 13-14 лет стали чемпионами России. Девочки того же возраста стали бронзовыми призерами. Наши пять команд - и девочки, и мальчики стали чемпионами Московской области», - добавил Белоконь.

Он пожелал ребятам победить и пройти в финал соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Наро-Фоминск Спортсмены Протвино

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