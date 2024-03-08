Праздничный концерт скрипичной музыки прошел в Химках

Участие в мероприятии приняли выдающиеся молодые исполнители, в числе которых скрипачи Анастасия Белугина, Никита Сенько, Андрей Похлебаев, альтисты Петр Бердников и Федор Белугин, а также пианистка Людмила Духан. Артисты поздравили присутствующих женщин с праздником, исполнив шедевры мировой музыкальной классики и создав неповторимую атмосферу праздника.

Кроме того, 9 марта в 15:00 в Дворце культуры «Родина» запланирована премьера другого праздничного концерта, также приуроченного к Международному женскому дню. На сцене выступят солисты вокального ансамбля дома культуры. Вход для всех желающих свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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