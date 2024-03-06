Праздничный концерт к 8 Марта проведут на крупнейшем рынке Подмосковья в Одинцове

За два месяца 2024 года Подмосковье получило 122 миллиона рублей от приватизации областного имущества. В план на этот год вошли 209 объектов.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, с начала года в регионе реализовали восемь имущественных лотов областной собственности.

«Поступления в бюджет Московской области от приватизации имущества составили 122 миллиона рублей. Всего же в перечень имущества Подмосковья для приватизации на 2024 год вошли 209 объектов. Ожидаемые поступления в бюджет от реализации этого имущества составят свыше одного миллиарда рублей», - сказала она.

В план приватизации вошли 14 имущественных комплексов бывших детских лагерей и три объекта культурного наследия. Туда также планируют добавить 15 усадеб.

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